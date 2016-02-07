الإمارات: القضاء على داعش يحتاج لدعم قوات برية

أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية ثبات موقف الإمارات الداعم لهذا التحالف وقال إن الإمارات مستمرة في دعمها لمساره .. و أشار إلى أن هناك تقدما تحرزه القوات العراقية لدحر التنظيم وعلى الحكومة في بغداد أن تزيد من جهدها وتعاونها لمواجهته حسبما نقلت وكالة وام الإماراتية.

و قال إن موقف الإمارات دائما كان واضحا في أن التصدي لداعش يحتاج إلى تحرك سياسي في بغداد يضم و لا يهمش السنة وكذلك ضرورة دعم الجهود بقوات برية ضد التنظيم .

و أضاف : " إن الامارات ثابتة في موقفها لدعم القوات التي تحارب داعش .. لا أتحدث عن آلاف القوات .. أتحدث عن قوات تقدم الدعم للقوات التي تقاتل على الأرض إن رأى التحالف على أن تلعب الولايات المتحدة دورا قياديا في ذلك ".

