فيديو.. مئات العالقين على حدود تركيا يعودون لريف حلب

وصلت حافلات تقل العائلات التي كانت عالقة على الحدود التركية السورية في مدينة أعزاز، بعد أن منعتهم السلطات التركية من دخول أراضيها، إلى مدينة دارة عزة بالريف الغربي لحلب.

وبعد أن تم التنسيق مع قوات الحماية الكردية والمجلس العسكري المشكل في مدينة أعزاز تم السماح لباصات النقل الداخلي بنقل العائلات إلى الريف الغربي لحلب، حيث تم السماح اليوم بنقل خمسة باصات عبر مدينة عفرين، وصلت إلى دارة عزة برفقة الهلال الأحمر العامل في مدينة أعزاز، وتقل هذه الباصات حوالي 500 شخص، في حين سيتم ترحيل باقي العائلات بالتدريج عبر الطريق".

هذا الحل يأتي بعد أن رفضت السلطات التركية فتح حدودها أمام النازحين الهاربين من قصف الطيران الحربي الروسي على الريف الشمالي لحلب والريف الشرقي، حيث وصل عدد العائلات الموجودة في العراء إلى ما يزيد عن 1000 عائلة، وسط أجواء مناخية صعبة خلال الأيام الماضية".

وتفتقر "مدينة أعزاز إلى مقومات الحياة، بالإضافة إلى قلة الطعام الموجود في المدينة، وبعد أن قطعت قوات النظام الطريق باتجاه مدينة أعزاز أصبحوا يعتمدون على ما تقدمه إليهم المنظمات الإنسانية عن طريق المعبر التركي".