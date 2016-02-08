مقتل العشرات من قوات الأسد في كمين بالغوطة الشرقية

قتل 35 على الأقل من قوات النظام السوري والمسلحين الموالين لها، الأحد، في كمين نصبه تنظيم "جيش الإسلام" في الغوطة الشرقية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد إن "35 من عناصر قوات النظام والمسلحين الموالين لها قتلوا في كمين نصبه لهم عناصر جيش الإسلام في محيط منطقة تل صوان الواقعة بين عدرا ودوما بغوطة دمشق الشرقية"، لافتا إلى أن عشرة عناصر من قوات النظام لا يزال مصيرهم مجهولاً.

في حين تداولت حسابات مؤيدة لجيش الإسلام على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى فيديو نشر على يوتيوب، مقتل حوالي 50 عنصراً من قوات الأسد.

وتشكل الغوطة الشرقية معقلاً لجيش الإسلام، الفصيل المعارض الذي تمثل في المفاوضات الأخيرة في جنيف عبر محمد علوش الذي سمي كبير المفاوضين في الوفد الذي يمثل المعارضة. وأرجأ موفد الأمم المتحدة إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، هذه المفاوضات إلى 25 الجاري بعد تعثرها.

ويأتي هذا الكمين في الغوطة الشرقية بعد تراجع لمقاتلي المعارضة في جبهات أخرى، خصوصاً في ريف حلب الشمالي حيث حقق جيش النظام السوري في الأيام الأخيرة تقدماً ميدانياً نوعياً بغطاء جوي كثيف للمقاتلات الروسية، تمثل خصوصاً في استعادة السيطرة على قريتي نبل والزهراء وقطع طريق الإمداد الرئيسية على مقاتلي المعارضة في هذه المنطقة.