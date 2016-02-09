أكثر من مليون سوري يعيشون في مناطق محاصرة

كشف تقرير جديد لمركز مراقبة الحصار أن عدد المحاصرين في سوريا تخطى المليون شخص، مخالفاً بذلك ما جاء في تقارير الأمم المتحدة التي قدرت عدد المحاصرين بنصف هذا العدد.

وكانت الأمم المتحدة قد قدرت وجود 18 منطقة محاصرة من قبل النظام وتنظيم "داعش" فقط، في حين أعلن تقرير مركز المراقبة أن نحو مليون وتسع مئة شخص يعيشون في 46 منطقة محاصرة بسوريا، ما دفع بعض منظمات الإغاثة إلى اتهام الأمم المتحدة بالتهوين من أزمة المحاصرين في سوريا.

ويعد مصير المحاصرين في سوريا من أهم أسباب تعليق محادثات جنيف 3، والتي من المقرر أن تستأنف في الـ25 من فبراير الحالي.