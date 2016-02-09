الأسد بعمامة الملالي.. كاريكاتير يغزو صفحة لأنصاره

استطاع بعض المخترقين الذين لم يعلنوا عن هويتهم، القيام بنشر كاريكاتير لرئيس النظام السوري بشار الأسد، في صفحة شهيرة موالية له، ويظهر فيه مرتدياً للعمامة التي يرتديها الملالي في إيران، وكتبوا عليها: "حجة إيران الشيطان بشار الأسدي".

يذكر أن المخترقين الذين نجحوا بنشر الكاريكاتير السالف على صفحة تعتبر من الصفحات الأشد موالاة لنظام الأسد، قد نجحوا أيضا بنشر كاريكاتير آخر للأسد، يظهر فيه بدون لباسه العسكري، عندما الأخير يولّي الأدبار هارباً منه، وتحت عنوان: "انشقاقات".

ويذكر أن هذه الصفحة باتت هدفا للمعارضين السوريين الذين ينجحون كثيرا باختراقها والاستيلاء عليها بالكامل، كما حصل في الشهر الماضي، عندما تم الاستيلاء على تلك الصفحة أكثر من ثلاث مرات بأقل من أسبوع.

يشار إلى أن الكاريكاتير الذي يظهر فيها الأسد مرتديا لعمامة الملالي، قصد منه خضوع رئيس النظام السوري لحكّام إيران، بالكامل، والتلميح بأنه وصل الى درجة منحه "رتبة" كالتي يكتسبها الملالي أو رجال الدين الكِبار في الدولة الإسلامية المتشددة. كما يظهر في اللوحة والتعليق المكتوب عليها.

يذكر أن الأستاذة الجامعية الإيرانية الشهيرة آذر نفيسي، كانت وضعت تعريفاً محدداً لـ"الملا" في كتابها المعروف على نطاق واسع "أشياء كنتُ ساكتةً عنها". فتقول في الصفحة 472 من كتابها: "ملا: لقب إسلامي يطلق على رجال الدين المسلمين المحليين أو زعماء المساجد في إيران.

ويُمكن أن يكون أيضاً لقباً ازدرائياً يُطلق على رجل الدين المسلم الذي لم ينل تعليماً كافياً، أو ليس له مكانة لائقة في هيكلية رجال الدين".