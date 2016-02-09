الأمم المتحدة تحث تركيا على فتح حدودها أمام لاجئي سوريا

دعت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة تركيا، اليوم الثلاثاء، إلى فتح حدودها أمام اللاجئين السوريين الفارين من حلب تنفيذا لالتزاماتها الدولية بحماية الفارين من الصراعات أو الاضطهاد.

وقال وليام سبيندلر، المتحدث باسم المفوضية، إن المفوضية تتفهم مخاوف تركيا من "تدفق كبير محتمل" على البلاد التي تستضيف بالفعل أكثر من 2.5 مليون لاجئ سوري.

وقال "سمحت تركيا أيضا بدخول عدد من الأشخاص المصابين والمهددين إلى تركيا، لكن هناك عدد كبير لا يسمح لهم بعبور الحدود. ونطلب من تركيا أن تفتح حدودها أمام كل المدنيين في سوريا الفارين من الخطر والمحتاجين إلى حماية دولية كما فعلت من قبل".