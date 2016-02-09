الكرملين: لا أدلة على أن غاراتنا تستهدف المدنيين بسوريا

أعلن الكرملين، الثلاثاء، أنه لا يوجد "دليل موثوق به" على سقوط قتلى من المدنيين نتيجة للغارات الجوية الروسية في سوريا، وذلك في رد فعل على انتقاد المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، للحملة الجوية التي تشنها روسيا والتي قالت إنها تسبب معاناة بين المدنيين.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن روسيا ترى أيضاً أنه من المستحيل التحدث عن أي وسائل لتحسين العلاقات مع تركيا.

كما وصف بيسكوف اتهام الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأن روسيا تشارك في غزو سوريا في محاولة لإنشاء "دويلة خاصة" لحليفها رئيس النظام السوري، بشار الأسد، بأنه "خطأ وسخيف".