قاضٍ أميركي يرفض مجدداً طلب تكساس منع لاجئي سوريا

رفض قاض أميركي للمرة الثانية طلبا من تكساس لمنع وكالات الإغاثة من إدخال اللاجئين السوريين إلى الولاية في قرار قد يكون له تأثير على محاولات 30 حاكم ولاية منع اللاجئين من دخول ولاياتهم.

وقال قاضي المحكمة الجزئية الأميركية، ديفيد جودبي، إن قادة الحزب الجمهوري الذين قاوموا إعادة التوطين لم يظهروا أن ولاية تكساس تعاني ضررا لا يمكن إصلاحه. كان نفس القاضي رفض طلب الولاية في ديسمبر قائلا إن الأدلة المقدمة "شائعات غير مؤكدة إلى حد كبير.

وكتب جودبي في قراره "المحكمة لا تنكر أن اللاجئين السوريين يشكلون بعض الخطر. سيكون ذلك (الإنكار) حماقة، لكن في بلادنا السلطة التنفيذية الاتحادية هي المسؤولة عن تقييم وتخفيف هذا الخطر لا الولايات ولا المحاكم".

وكان الرئيس باراك أوباما تعهد باستقبال 10 آلاف شخص من سوريا، وقد وصل إلى الآن نحو 2000. وتتعامل أوروبا مع تدفق ملايين اللاجئين الذين يفرون من الصراع في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وبعد هجمات باريس في نوفمبر كان حاكم تكساس غريج أبوت وهو جمهوري أول حاكم ضمن 30 حاكما أميركيا طالبوا بمنع إعادة توطين السوريين في ولاياتهم.