قوات خاصة شيشانية موالية لبوتين تخترق داعش

أعلن رئيس الشيشان، رمضان قديروف، أن قواتاً خاصة شيشانية موالية للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، موجودة على الأرض في سوريا، اخترقت بالفعل صفوف تنظيم "داعش"، وهي تعمل في إطار بعثة خاصة، مهمتها جمع معلومات استخباراتية لصالح الحملة العسكرية الروسية.

ونقل مكتب قديروف عنه قوله إن "شبكة تجسس موسعة قد أنشئت داخل تنظيم داعش"، وإن من وصفهم بـ"أفضل مقاتلي" الشيشان تم إرسالهم إلى سوريا لجمع المعلومات عن هيكل التنظيم.

كما أشار إلى أنه بفضل عمل هؤلاء تتمكن القوات الجوية الروسية من تدمير قواعد إرهابية في سوريا، وفق تعبيره.

يذكر أن أعدادا كبيرة من المقاتلين الشيشان المناهضين لروسيا يقاتلون إلى جانب "داعش"، وتخشى موسكو عودتهم وشنهم هجمات داخل روسيا.