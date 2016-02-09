كيري يدعو روسيا للمساعدة بالتوصل لوقف النار في سوريا

قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري، اليوم الثلاثاء، إن الأنشطة التي تقوم بها روسيا في سوريا تجعل من الصعب إجراء محادثات سلام لإنهاء الصراع السوري، ودعا موسكو للانضمام للجهود المبذولة من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار هناك.

وأضاف كيري قائلاً للصحافيين: "أنشطة روسيا في حلب والمنطقة تزيد بدرجة كبيرة من صعوبة الجلوس إلى طاولة المفاوضات وإجراء محادثات جادة".

وصرح كيري للصحافيين لدى استقباله نظيره المصري سامح شكري في وزارة الخارجية "دعونا روسيا وندعوها مجددا للانضمام الى الجهود الرامية لتطبيق وقف فوري لإطلاق النار والسماح بوصول الطواقم الانسانية".

وحذر من أن "ما تفعله روسيا في حلب والمنطقة يجعل الأمور أكثر صعوبة للجلوس إلى طاولة المفاوضات وإجراء مباحثات جدية"، في إشارة إلى الغارات الجوية الروسية منذ أكثر من أسبوع على المدينة الواقعة في شمال سوريا دعماً لهجوم القوات الحكومية.

ويطلب كيري علناً ويومياً على الأقل منذ الأربعاء وقف عمليات القصف الروسية التي "تحصد أعداداً كبيرة من النساء والأطفال".

وأضاف كيري: "نرى كل ما يحدث وندرك تماماً أن هذه اللحظة حاسمة".

وكان كيري يتحدث قبل يومين من اجتماع جديد الخميس في ميونيخ للمجموعة الدولية لدعم سوريا التي تضم 17 بلداً وثلاث منظمات متعددة الأطراف تبنت في نوفمبر 2015 خارطة طريق دبلوماسية للنزاع.