لافروف: أميركا تبحث اقتراحاً روسياً لحل الأزمة السورية

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موسكو اقترحت على الولايات المتحدة خطة ملموسة لحل الأزمة السورية، لكنها لا تتضمن رحيل الأسد بشكل صريح، وفق تصريحات أدلى بها لصحيفة روسية.

وأكد لافروف أن واشنطن تدرس هذه الخطة وتأخذها بعين الاعتبار.

وكانت واشنطن قد كشفت عن أن موسكو قدمت أفكاراً بناءة لحل الأزمة من دون تفاصيل إضافية.

من جهته، لوح وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، في تصريحات صحافية بأن بلاده تختبر نوايا الروس والإيرانيين ولديها خطة بديلة في حال فشل هؤلاء في إثبات جديتهم في التوصل إلى حل في سوريا، في إشارة ضمنية على ما يبدو إلى إمكانية تصعيد الدعم العسكري للمعارضة.