المعارضة السورية: خيارنا الأول هو الحل السياسي

جدد رئيس الهيئة العليا للمفاوضات السورية، رياض حجاب، اليوم الأربعاء، تمسك المعارضة بتنفيذ كافة القرارات الدولية المتعلقة بالانتقال السياسي في سوريا، معتبراً أن "خيارنا الأول هو الحل السياسي لكن يجب إعادة التوازن على الأرض".

وشكك حجاب في قدرة نظام الأسد على الاحتفاظ بالمناطق التي سيطر عليها أخيرا، مستفيدا من الغطاء الجوي الروسي، مؤكداً أن قوات الأسد لن تتمكن من السيطرة على حلب.

كما اتهم حجاب قوات الأسد والطيران الروسي باستخدام الأسلحة المحرَّمة دوليا ضد المدنيين في مناطق المعارضة.

وطالب المجتمع الدولي بالمساعدة في رفع الحصار الخانق الذي يفرضه النظام والميليشيات ضد المدنيين السوريين، معتبراً أن "تنظيم داعش والنظام السوري بمثابة واجهين لعملة واحدة".

وأكد حجاب أنه ينبغي اتخاذ إجراءات ملموسة لتحسين الوضع على الأرض في سوريا قبل محادثات السلام.