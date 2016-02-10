تركيا.. ضبط متفجرات وأحزمة ناسفة على الحدود السورية

ضبط جنود أتراك أربعة أحزمة ناسفة في حقائب مجموعة من المشتبه بهم تم اعتراضها مساء الثلاثاء في قرقميش جنوب شرق تركيا على الحدود السورية، وفق ما أعلن الجيش، الأربعاء.

وأوضح الجيش في بيان أنه "عثر في حقيبتين على 12 إلى 15 كلغ من المتفجرات التي لم تحدد طبيعتها، وأربعة أحزمة ناسفة يمكن استخدامها في اعتداءات انتحارية".

كما تضم المجموعة، التي اعترضها الدرك التركي في بلدة قرقميش بمحافظة غازي عنتاب، 34 شخصاً، أربعة رجال و10 نساء و20 طفلاً، وفقاً لبيان الجيش.

وتقع قرقميش قبالة مدينة جرابلس السورية التي يحتلها حالياً تنظيم "داعش".