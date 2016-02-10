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50 ألف نازح سوري على الحدود التركية نصفهم بلا مأوى

المصدر: دبي - قناة العربية
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يعقد مجلس الأمن، اليوم الأربعاء، جلسة لمناقشة الوضع الإنساني في سوريا، خاصة في حلب، وما ينتج عنها من آلاف النازحين إلى الحدود التركية بسبب الهجوم المكثف من قبل قوات النظام والمدعوم بالقصف الروسي.

وقد طالبت نيوزيلندا وإسبانيا بعقد الجلسة. وقال مندوب نيوزيلندا إن الأزمة وصلت إلى نقطة لا يمكن لمجلس الأمن أن يتجاهلها.

ورغم إعلان رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، الثلاثاء، أن بلاده لن تغلق حدودها أمام اللاجئين المتدفقين هرباً من القصف الروسي إلا أن قرابة 50 ألف نازح ما زالوا على الحدود ينتظرون، أكثر من نصفهم بدون مأوى، في ظل الظروف المناخية الصعبة، حيث قتل البرد حتى الآن نازحين اثنين.

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