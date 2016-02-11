حلب.. الصليب الأحمر يكثف مساعداته للنازحين

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الأربعاء إن نحو 50 ألف شخص فروا بسبب تصاعد القتال في شمال سوريا فيما يتطلب تسليم الغذاء والماء بشكل عاجل برغم قطع بعض خطوط الإمداد.



وأضاف الصليب الأحمر الذي يتخذ من سويسرا مقراً له في بيان أنه سلم مساعدات غذائية لعشرة آلاف أسرة وماء لنحو عشرة آلاف شخص أغلبهم في المناطق الشمالية بمحافظة حلب و"سيتم تسليم المزيد من المساعدات بما فيها الأدوية في الأيام القادمة".



وفي مدينة حلب قطعت إمدادات المياه الاعتيادية ما ترك السكان يعتمدون على أكثر من مئة نقطة لتوزيع المياه أقامها الصليب الأحمر والهلال الأحمر ومجالس محلية.



وقال البيان "يوجد أيضاً نقص عام في الوقود والكهرباء.