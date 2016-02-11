حلب.. كارثة إنسانية والقطاع الصحي على شفير الانهيار

أكدت منظمة أطباء بلا حدود تعرض المستشفيات في حلب إلى القصف من قبل الطيران الروسي رغم أنها تعج بالضحايا ذوي الإصابات الخطرة.

وكشفت جمعية الأطباء المستقلين عن تعرض المصابين لما يعرف طبياً بالصدمة أو الأذى المتعدد، فالقنابل الروسية تؤدي إلى حروق كبيرة وعمليات بتر وإصابات داخلية، كما أدت إلى فقدان الكثير من المصابين لأعينهم، وفق جمعية الأطباء المستقلين.

ولم يعد لهذه الحالات طاقم كاف لمعالجتها، إذ اضطر الطاقم الطبي للفرار من حلب خشية القصف الروسي، وبذلك أقفلت المستشفيات العاملة هناك وما تبقى يقدم فقط الإسعافات الأولية.

أقفلت في إعزاز الحدودية مع تركيا 5 مستشفيات، ولم يبق سوى أربة أخرى، وهي تعمل بإمكانيات بسيطة، ولم يعد باستطاعتها استيعاب الأعداد الكثيفة للمصابين.

أما الحدود التركية فهي لا تزال مقفلة بوجه الهاربين من القصف الروسي، باستثناء الحالات الطارئة التي تتلقى العلاج بداية في أحد المستشفيات في باب السلامة الحدودية قبل أن تدخل إلى تركيا.