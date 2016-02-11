موسكو تحذر: أي هجوم بري في سوريا سيشعل حرباً عالمية

حذر رئيس الوزراء الروسي، ديمتري مدفيديف، من خطر نشوب "حرب عالمية جديدة" في حال حصل هجوم بري خارجي في سوريا، في مقابلة نشرتها صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، الجمعة.

وقال مدفيديف، متناسياً أن قواته تشارك أصلاً في الحرب على الأراضي السورية إلى جانب النظام، إن "الهجمات البرية عادة تؤدي إلى أن تصبح أي حرب دائمة"، مضيفاً أنه "ينبغي إرغام جميع الأطراف على الجلوس إلى طاولة المفاوضات بدل التسبب باندلاع حرب عالمية جديدة".

كما شدد على أنه "يجدر بالأميركيين وشركائنا العرب التفكير ملياً: هل يريدون حربا دائمة، وهل يعتقدون أن بوسعهم تحقيق انتصار سريع في مثل هذه الحرب؟ إن أي شيء من هذا القبيل مستحيل، خصوصا في العالم العربي".

يذكر أن الرياض كانت أعلنت مؤخراً أنها مستعدة للمشاركة في عملية برية ضد داعش في سوريا، ضمن قوات التحالف الدولي، مشترطة أن تقودها الولايات المتحدة.

وباشر الأفرقاء الرئيسيون المعنيون بالملف السوري، مساء الخميس، في ميونيخ مباحثات صعبة حول اقتراح روسي بوقف لإطلاق النار، فيما يتواصل هجوم قوات النظام بدعم من موسكو.

وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قبيل بدء اجتماع المجموعة الدولية لدعم سوريا التي تضم 17 بلداً في عاصمة مقاطعة بافاريا، أن روسيا قدمت عرضا "ملموسا" لوقف إطلاق النار.

غير أن روسيا متهمة بأنها تريد تأخير هذا الموعد لتحقيق مزيد من المكاسب العسكرية والدبلوماسية، وتعزيز موقع نظام بشار الأسد قبل استئناف محتمل لمفاوضات جنيف.