الخزانة الأميركية تعاقب 3 قادة من داعش

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أمس الخميس أنها فرضت عقوبات مالية على ثلاثة من قياديي تنظيم داعش، متهمين بالمساعدة في إنتاج وبيع النفط وبتجنيد مقاتلين.

وبموجب العقوبات المالية، تُجمد موجودات هؤلاء الأفراد في الولايات المتحدة وتمنع أي شركة أميركية أو مواطن أميركي من التعامل معهم.

وقالت الوزارة في بيان إن القرارات تستهدف "قادة داعش المسؤولين عن إنتاج الغاز والنفط وتجنيد مقاتلين أجانب ومكلفين بتسهيل تمويل التنظيم".

وقادة داعش هم: فيصل الزهراني المتمركز في سوريا، والمتهم بأنه مسؤول عن تهريب النفط والغاز لحساب تنظيم داعش، وحسين جويتيني الذي وصل إلى سوريا في 2014 وكلف بإقامة رأس جسر للتنظيم في غزة وسهل وصول أفراد من ليبيا وغزة إلى سوريا، حسب وزارة الخزانة الأميركية.

أما الثالث فهو تركي البينالي الذي عُين كبير المستشارين الدينيين للمسلحين في 2014، ووصفته وزارة الخزانة الأميركية في بيانها بأنه "مسؤول عن تجنيد مقاتلين أجانب" في سوريا.