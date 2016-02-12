المخابرات الأميركية: داعش استخدم الكيمياوي مرات عدة

كشف مدير المخابرات المركزية الأميركية، جون برينان، أن تنظيم داعش استخدم عدة مرات في ساحة المعارك أسلحة كيمياوية ويمكنه صنع كميات صغيرة من الكلورين وغاز الخردل.

تصريح برينان جاء في مقاطع من مقابلة بثتها، الخميس، قناة "سي بي سي". وأضاف برينان أن "المخابرات المركزية الأميركية تعتقد أن التنظيم قادر على صنع كميات صغيرة من الكلورين وغاز الخردل".

ورداً على سؤال بشأن قدرة التنظيم على نقل مواد كيمياوية لاستخدامها خارج العراق وسوريا، قال برينان إن هذا يمكن أن يحدث. وأضاف "لذلك من المهم قطع مختلف طرقات النقل والتهريب التي يستخدمها".

ومنذ بداية النزاع في سوريا سرت اتهامات بين الأطراف المتنازعة باستخدام السلاح الكيمياوي.

يذكر أن العديد من التصريحات الكردية كانت أشارت إلى حيازة داعش على سلاح كيمياوي، لاسيما غازل الخردل، كما أن القوات العراقية أشارت في عدد من المرات إلى الاستيلاء على أسلحة كيمياوية عائدة لداعش.