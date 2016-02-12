المعارضة السورية ترحب بالهدنة وتطالب بأفعال على الأرض

قال المتحدث باسم المعارضة السورية الرئيسية، سالم المسلط، للصحافيين، إن المعارضة ترحب بالخطة التي اتفقت عليها القوى الكبرى في ميونيخ ليل الخميس- الجمعة للتوصل إلى هدنة في سوريا خلال أسبوع وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمحاصرين.

لكن المسلط قال إنه يجب رؤية تأثير للاتفاق على أرض الواقع قبل انضمام المعارضة إلى المحادثات السياسية مع ممثلي الحكومة في سويسرا. وأضاف أنه إذا رأت المعارضة أفعالا وتطبيقا لما تم التوصل إليه فسوف تنضم سريعا إلى المحادثات في جنيف.

وكان وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، أعلن بعد لقاء ميونيخ أنه تم الاتفاق على وقف لإطلاق النار في سوريا يبدأ خلال أسبوع، مستثنياً داعش والنصرة والمجموعات الإرهابية الأخرى، في حين اعتبرت روسيا أن وقف إطلاق النار مهمة صعبة.