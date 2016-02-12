المعارضة السورية: حصلنا على صواريخ جديدة للصمود في حلب

كشف اثنان من قادة مقاتلي المعارضة في سوريا، الجمعة، أن مقاتلي المعارضة السوريين حصلوا على كميات جيدة من صواريخ غراد أرض أرض من داعميهم الأجانب خلال الأيام الأخيرة لمساعدتهم على التصدي لهجوم ينفذه النظام السوري شمال حلب بدعم من روسيا.



وقال أحد القادة طالبا عدم نشر اسمه نظرا لحساسية الموضوع "هذه قوة نارية جيدة لصالحنا."

وأوضح القائد الثاني أن الصواريخ تستخدم في ضرب مواقع للجيش خلف الصفوف الأمامية. وأضاف "هو ذراع أطول للفصائل."



وكانت قوات النظام كثفت غاراتها على ريف حلب الشمالي بغطاء روسي، وحققت تقدماً في عدد من البلدات القريبة من الحدود السورية التركية.