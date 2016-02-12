الناتو يطالب موسكو بالتوقف عن قصف سوريا

اتهم ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، روسيا بتقويض جهود التوصل لحل سلمي للصراع في سوريا باستهداف جماعات المعارضة بدلا من متشددي تنظيم داعش. وقال ستولتنبرغ إنه لا يمكن تحقيق سلام دائم دون وقف هذا القصف.

وتابع: "تستهدف روسيا في الأساس جماعات المعارضة وليس داعش. الضربات الجوية التي تنفذها الطائرات الروسية على جماعات المعارضة المختلفة في سوريا قوضت فعليا جهود التوصل إلى حل سلمي عبر المفاوضات".

وجاءت تصريحات ستولتنبرغ بعد أن توصلت القوى الكبرى ومن بينها روسيا لاتفاق على خطط لوقف إطلاق النار بين المعارضة والقوات الحكومية في سوريا، ولكن موسكو قالت إنها ستواصل قصف المتشددين.

وأكد أمين الناتو أن "ما نحتاجه هو اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، ونحتاج إلى مساعدة للمدنيين، وبالطبع إلى اتفاق للانتقال السياسي".