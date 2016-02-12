بريطانيا: نجاح اتفاق سوريا يتوقف على وقف القصف الروسي

قال وزير الخارجية البريطاني، فيليب هاموند، الجمعة، إن وقف العمليات القتالية في سوريا لن ينجح إلا إذا أوقفت روسيا الضربات الجوية التي تدعم تقدم قوات الحكومة السورية ضد المعارضة.

وأضاف هاموند في بيان "إذا نفذ بالكامل وبشكل مناسب فإن هذا الاتفاق سيكون خطوة مهمة نحو تخفيف حدة القتل والمعاناة في سوريا".

وتابع "لكن الاتفاق لن ينجح إلا إذا حدث تغير كبير في سلوك النظام السوري وداعميه". وأضاف: "روسيا على نحو خاص تزعم أنها تهاجم جماعات إرهابية، ومع ذلك فإنها تقصف وبشكل متسق جماعات غير متطرفة منها مدنيون. إذا كان لهذا الاتفاق أن ينجح فيجب وقف هذا القصف: لن يستمر أي وقف للعمليات القتالية إذا تواصل استهداف جماعات المعارضة المعتدلة".

وكان لقاء جمع أكثر من 12 دولة في ميونيخ الألمانية، توصل خلاله الأطراف إلى ضرورة وقف العمليات القتالية خلال أسبوع دون أن يشمل وقف إطلاق النار هذا داعش والنصرة والجماعات الإرهابية في سوريا، بحسب ما أوضح وزير الخارجية الأميركي جون كيري خلال مؤتمر صحافي عقده في ميونيخ بحضور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والمبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا.