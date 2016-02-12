مجموعة دعم سوريا تجتمع في جنيف حول الإغاثة

أعلنت الأمم المتحدة أن الدول الـ17 الأعضاء في المجموعة الدولية لدعم سوريا ستجتمع، اليوم الجمعة، في جنيف لتطبيق الشق الإنساني من الاتفاق الذي تم التوصل إليه ليل الخميس الجمعة في ميونيخ.

وقالت خولة مطر، الناطقة باسم موفد الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا، إن "المجموعة الإنسانية ستجتمع اليوم برعاية الأمم المتحدة" في جنيف.

وأوضحت أن هذه المجموعة "تتألف من ممثلين عن كل الدول الأعضاء في المجموعة الدولية لدعم سوريا".

وتابعت المتحدثة أن دي ميستورا لن يترأس الاجتماع لأنه موجود في ميونيخ مع أعضاء المجموعة الدولية.

واتفقت القوى الكبرى اليوم الجمعة في ميونيخ (جنوب ألمانيا) على خطة طموحة لوقف المعارك في النزاع في سوريا خلال أسبوع وتعزيز إيصال المساعدات الإنسانية، وذلك في ختام 5 ساعات من المفاوضات بهدف إحياء عملية السلام المتعثرة في هذا البلد.

وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري بعد محادثات مطولة شارك في رعايتها مع نظيره الروسي سيرغي لافروف إن الدول الـ17 المشاركة اتفقت على "وقف للمعارك في جميع أنحاء البلاد في غضون أسبوع".

كما اتفقت المجموعة الدولية لدعم سوريا على "بدء تسريع وتوسيع إيصال المساعدات الإنسانية فورا". وقال كيري إن ذلك "سيبدأ هذا الأسبوع أولا إلى المناطق الأكثر احتياجا (...) ثم إلى الذين يحتاجون إليها في البلاد وخصوصا في المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها".

وأعلن كيري أن مجموعة عمل خاصة للأمم المتحدة تترأسها روسيا والولايات المتحدة ستعمل في الأسابيع المقبلة على "وضع طرق لوقف أعمال العنف بصورة طويلة الأمد ودائمة".

وستشرف مجموعة أخرى على تسليم المساعدات بما في ذلك الضغط على سوريا لفتح الطرق.