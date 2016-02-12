هل ستدخل سوريا في حلف "منظمة الأمن الجماعي"؟

التقى السفير السوري لدى موسكو رياض حداد بالأمين العام لما يعرف بـ"منظمة الأمن الجماعي" نيكولاي بورديوجا. وقالت وكالة "سانا" السورية الرسمية، اليوم الجمعة، نقلاً عن الأخير إن منظمته "ستدرس طلب انضمام سوريا إليها في حال تقدمت به دمشق". إلا أنه نفى علمه بجهود نظام الأسد للانضمام للمنظمة قائلاً: "لا أعلم شيئا عن جهود سوريا للانضمام الى منظمة معاهدة الأمن الجماعي".

ولفت في هذا المجال اللقاء المطول الذي عقده السفير فوق العادة رياض حداد، مع أمين عام منظمة الأمن الجماعي، والذي خرج منه السفير حداد بتصريح أشاد فيه بدور روسيا في "مكافحة" تنظيم "داعش" كما قالت المنظمة نفسها، من طريق مكتبها الاعلامي، أمس الخميس.

وأضاف المكتب الاعلامي للمنظمة، أن حداد وبورديوجا بحثا سبل الخروج من الأزمة السورية و"آفاق مكافحة الإرهاب الدولي". تلاه بيانٌ صادر عن حداد يشيد فيه بالقوات الجوية الروسية.

وكان وزير الدفاع السوري قد زار موسكو نهاية الشهر الماضي، ولم يخرج عن لقاءاته في العاصمة الروسية، أي معلومات تشير الى طبيعة الزيارة، خصوصا أن بين الجانبين اتفاقا عسكريا لم يمض عليه وقت طويل.

ويبرز السفير واللواء السابق رياض حداد بصفته "فوق العادة" كواحد من أشد المقربين من نظام الأسد، ومنحه بتلك الصفة المميزة، القدرة على التحرك بهامش واسع وعقد اتفاقيات وإجراء مباحثات، دون الرجوع بالضرورة الى نظامه في دمشق.

ولفت في هذا السياق إلى أنه أجرى منذ أيام مباحثات مع رئيس شركة غاز بروم الروسية، علماً أن لقاء كهذا يفترض أن يكون أطرافه من التقنيين المتخصصين في قضايا الغاز والنفط.

ويأتي الخبر الذي نشرته الوكالة الرسمية "سانا" اليوم الجمعة وإشارتها الى أن منظمة الأمن الجماعي ستدرس طلب سوريا بالانضمام اليها في حال تقدمت به دمشق، ليعزز من التكهنات بأن هناك نية لدى نظام الأسد بالدخول في هذا الحلف، أو أنه بصدد عقد اتفاقيات ذات طبيعة عسكرية مع كل دولة على حدة من أعضاء المنظمة.

يشار الى أن منظمة "معاهدة الأمن الجماعي" تضم كلاً من روسيا الاتحادية، وبيلاروسيا، وأرمينيا، وكازاخستان، وقرغيزيا، وطاجيكستان. ويشار اليها كمنظمة أمنية اقليمية.