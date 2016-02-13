تركيا: روسيا تستهدف المدارس والمستشفيات في سوريا

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو الجمعة إن روسيا تستهدف المدارس والمستشفيات في إطار حملة القصف التي تشنها في سوريا. وفي كلمة أمام المؤتمر الأمني الذي عقد في مدينة ميونيخ ألقى تشاووش أوغلو المسؤولية بشكل مباشر على موسكو عن موجة من عشرات الآلاف من الأشخاص الذين وصلوا الحدود التركية مع سوريا خلال الأسبوع المنصرم.

إلى ذلك، أعلن أن القصف الروسي أدى إلى مقتل 16 مدنيا في سوريا الجمعة، بعد ساعات من توصل الدول الكبرى إلى اتفاق لإنهاء الأعمال العدائية خلال أسبوع.

وأضاف أنه "رغم الاتفاق الذي تم التوصل إليه الليلة الماضية من أجل وقف إطلاق النار، واصلت روسيا قصف المدنيين وقتلت 16 مدنياً صباح الجمعة".