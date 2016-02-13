قصف تركي يستهدف مناطق للأكراد في ريف حلب الشمالي

استهدفت المدفعية التركية السبت مناطق سيطر عليها المقاتلون الأكراد خلال الأيام الماضية في ريف حلب الشمالي في شمال سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومصدر كردي.

وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن "إن القوات التركية قصفت أماكن خاضعة لسيطرة وحدات حماية الشعب الكردية في ريف أعزاز وريف حلب الشمالي، حيث استهدف القصف قرية المالكية ومنطقة منغ التي سيطرت عليها الوحدات الكردية قبل نحو يومين بالإضافة إلى منطقة عفرين".

من جهته، أكد مصدر في وحدات حماية الشعب الكردية استهداف المدفعية التركية قرية المالكية ومطار منغ العسكري الذي سيطر عليه المقاتلون الأكراد في 11 فبراير.

ويأتي القصف المدفعي التركي بعد إعلان رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو أن بلاده ستتحرك عسكريا عند الضرورة ضد وحدات حماية الشعب الكردية، الجناح العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي الذي تصنفه أنقرة "إرهابيا".

وبموازاة تقدم الجيش السوري بغطاء جوي روسي في ريف حلب الشمالي منذ بدء هجومه بداية الشهر الحالي، تقدمت وحدات حماية الشعب الكردية بدورها في مناطق عدة على حساب الفصائل الإسلامية وغيرها.

وتمكن المقاتلون الأكراد والمتحالفون معهم من العرب السيطرة على مدينة منغ ومطارها العسكري بعد اشتباكات عنيفة استمرت أياما عدة.

وكانت الفصائل الإسلامية وغيرها سيطرت على المطار في أغسطس 2012.