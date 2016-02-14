المعارضة: تصريح موسكو عن المفاوضات "استهتار بالإنسانية"

وصف العميد أسعد عوض الزعبي، رئيس الوفد المفاوض للمعارضة السورية، تصريحات وزير الخارجية الروسي عن فرص نجاح وقف إطلاق النار في سوريا بأنها استهتار بالمجتمع الدولي واستهتار بالإنسانية.

وكان لافروف قال إن المعارضة تسعى لإعاقة مسار التفاوض بشأن النزاع في سوريا من خلال فرض الشروط المسبقة.

وكان رئيس النظام السوري، بشار الأسد، أعلن سابقا أن هدفه استعادة الأراضي السورية كافة، معتبرا أن ذلك قد يتطلب في ظل الوضع الحالي في سوريا وقتا "طويلا".

وأكد الأسد أن التفاوض مع المعارضة "لا يعني التوقف عن مكافحة الإرهاب"، معتبرا أنهما مساران منفصلان، قائلاً: "نؤمن إيماناً كاملاً بالتفاوض وبالعمل السياسي منذ بداية الأزمة، ولكن أن نفاوض لا يعني أن نتوقف عن مكافحة الإرهاب"، مشيرا إلى أنه "لابد من مسارين في سوريا: أولاً التفاوض، وثانياً ضرب الإرهابيين، والمسار الأول منفصل عن المسار الثاني".