النظام السوري يشكي تركيا للأمم المتحدة

بعث النظام السوري برسالة إلى الأمم المتحدة بشأن القصف التركي على مواقع في سوريا.

وفي رسالتين أرسلهما إلى مجلس الأمن وأمين عام الأمم المتحدة، بان كي مون، وصف النظام القصف التركي بأنه "دعم مباشر للإرهابيين"، حسب ما نقله التلفزيون السوري عن بيان لوزارة خارجية النظام.

وطالب النظام الأمم المتحدة، خاصة مجلس الأمن، بالتحرك لوضع حد لما وصفه بأنه "جرائم تركية".

وأوضح النظام أن "عمليات الإمداد بالذخائر والأسلحة لا تزال مستمرة عبر معبر باب السلامة الحدودي إلى داخل منطقة اعزاز السورية".

وأكد أنه يحتفظ بحقه "بالرد على الجرائم والانتهاكات والاعتداءات التركية المتكررة" وحقه "في طلب التعويض عن كل الأضرار الناجمة عنها".