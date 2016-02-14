حليف لميركل: روسيا أصبحت لها اليد العليا في سوريا

قال حليف بارز للمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، اليوم الأحد، إن روسيا أصبحت لها اليد العليا في سوريا وما حولها عن طريق استخدام القوة المسلحة، وأبدى شكوكه في أن تحترم موسكو خطة لتنفيذ هدنة في البلد الذي تمزقه الحرب.

وقال نوربرت رويتغين، عضو الحزب المحافظ الذي تنتمي له ميركل: "أعتقد أن روسيا أصبحت لها اليد العليا في المنطقة، وهذا أمر جديد وفقا للقياسات التاريخية، وقد تمكنت من ذلك باستخدام القوة المسلحة".

وأضاف متحدثا في مؤتمر الأمن في ميونيخ أنه يتشكك في تصرفات روسيا في الأيام والأسابيع المقبلة رغم موافقتها على "وقف للعمليات القتالية" من المقرر أن يبدأ خلال أسبوع.

ولم يصل الاتفاق الذي توصلت له القوى الكبرى إلى حد إعلان وقف لإطلاق النار، لأن النظام السوري والمعارضة لم يوقعا عليه. وبعد يوم واحد من توقيع الاتفاق حققت القوات السورية بدعم من غارات جوية روسية مكاسب على حساب المعارضة قرب مدينة حلب في شمال سوريا.

وفي هذا السياق، قال رويتغين: "روسيا عازمة على خلق الحقائق على الأرض، وعندما ينجحون في ذلك سيدعون الغرب لقتال العدو المشترك وهو تنظيم داعش".

وأعرب عن اعتقاده بأن هذا الأسلوب ينحي روسيا جانبا باعتبارها شريكا غير مؤهل لقتال تنظيم "داعش".