ماكين: الحرب بسوريا ستتأجج أكثر في حال فشل اتفاق ميونيخ

اعتبر السيناتور الأميركي الجمهوري، جون ماكين، أنه في حال فشل اتفاق ميونيخ حول سوريا في وقف الحرب، وتبين أنه يكافئ من يعتدي بدلا من أن يعاقبه، فإن الغرب سيكون في موقف سيئ وسيفقد مصداقيته، كما أن ذلك سينعكس سلبا على أزمة اللاجئين، وسيزيد من تنامي التهديدات الإرهابية.

ورأى ماكين، في مداخلة اليوم الأحد أمام مؤتمر الأمن المنعقد في ميونيخ، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غير مهتم بالشراكة مع الغرب في التصدي لداعش، متهما إياه باستخدام الحرب في سوريا لتمكين الأسد من البقاء وتحويل محافظة اللاذقية إلى مقر انطلاق لتعزيز النفوذ الروسي في المنطقة.