"حزب الله" يصف اللاجئين السوريين بقنبلة موقوتة

قال النائب محمد رعد، رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" في البرلمان اللبناني، إن اللاجئين السوريين في لبنان "يشكلون قنبلة موقوتة"، وذلك نقلاً عن الوكالة الوطنية للإعلام اليوم الأحد.

وجاء ذلك خلال "لقاء سياسي" في حسينية بلدة "سحمر" البقاعية.

وأضاف النائب عن "حزب الله" أن "المليون ونصف المليون "نازح" سوري في مخيمات تتسلل إليها قوى "الإرهاب التكفيري" على حد وصفه، وذلك من أجل أن "تستنزفها وتوظفها لمصلحة المشروع الذي تريد تحقيقه في سوريا تدميراً وإضعافاً للدولة" حسب تعبيره.

وسبق أن تقدمت جريدة "الأخبار" اللبنانية القريبة من "حزب الله"، في وقت سابق من العام الماضي، باعتذار علني للسوريين، بعد وصفهم بـ"العبيد" في مقال على إحدى صفحاتها، معتبرة أن نشر ذلك المقال "خطأ تحريري فادح" كما ورد في نص الاعتذار، وقامت بحذف المقال من على موقعها على شبكة الإنترنت.

مما دفع بكاتب المقال في حينها إلى الاحتجاج والرد قائلاً: "وصفتم جيش سوريا بالقرود ولم تعتذروا".