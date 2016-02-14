150 غارة روسية في يوم واحد على ريف حلب

أفادت "شبكة شهبا برس" أن قوات النظام السوري أحرزت تقدماً على الأرض في منطقة الطامورة مدعومة بغارات جوية روسية مكثفة بلغت أكثر من 150 غارة يوم السبت فقط، استهدفت الطامورة والتلال المحيطة بها ومنطقة الخراب القريبة من عندان في ريف حلب الشمالي.

كما قصف الطيران الروسي بالصواريخ الفراغية مدن وبلدات تل رفعت وحيان وكفر حمرة والشيخ هلال، ما أسفر عن سقوط العديد من المدنيين، إضافة إلى دمار هائل في المنازل والبنى التحتية.

وشهدت جبهات خان طومان بريف حلب الجنوبي معارك كر وفر بين المعارضة وقوات النظام مدعومة بالميليشيات الموالية لها، بالتزامن مع محاولات قوات الحماية الكردية اقتحام مدينة تل رفعت وبلدة عين دقنة، وقصف تركي بعشرات القذائف، استهدف تجمعات القوات الكردية.