%86 من لاجئي سوريا في الأردن تحت خط الفقر

يعاني اللاجئون السوريون الذين اضطروا للعيش خارج المخيمات المخصصة لهم في الأردن، ظروفاً معيشية قاسية جداً، كما يعيش 86% منهم تحت خط الفقر، وفق مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وفي هذا السياق، قالت مسؤولة العلاقات الخارجية لمفوضية شؤون اللاجئين، هيلن دوبلكر: "نحن قادرون على تقديم الدعم المالي للفئات الأكثر فقراً، لكن الدعم ليس كافياً، ولا يغطي سوى الحد الأدنى".

ويستضيف الأردن أكثر من مليون و600 ألف لاجئ سوري، أكثرهم من النساء والأطفال، وغالبيتهم غير مسجلين رسمياً، فمنهم من اضطر لبناء خيمهم في مناطق ريفية بعيداً عن المخيمات التي ترعاها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

من جهتها، اضطرت مفوضية الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى لخفض أو وقف المساعدات الغذائية لمئات الآلاف من اللاجئين بسبب نقص الأموال.

بدوره، يقدر تقرير أممي مشترك لمفضوية اللاجئين والبنك الدول أن حوالي 90% من اللاجئين المسجلين في الأردن تتدهور أوضاعهم باستمرار.