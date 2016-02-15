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تركيا تعلن مقتل أحد جنودها باشتباكات على حدود سوريا

المصدر: العربية.نت
الجيش التركي على الحدود مع سوريا "أرشيفية"
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أعلن الجيش التركي، اليوم الاثنين، مقتل أحد جنوده في اشتباك على الحدود السورية مع مجموعة تسعى لدخول تركيا بطريقة غير شرعية.

من ناحية أخرى، نقلت وكالة أنباء الأناضول، اليوم الاثنين، عن عصمت يلمظ، وزير الدفاع التركي، نفيه لتقرير قال إن بعض الجنود الأتراك دخلوا سوريا في مطلع الأسبوع، وقال إن أنقرة لا تفكر في إرسال قوات إلى سوريا.

وسئل يلمظ عن هذا الادعاء الذي ورد في رسالة بعثت بها وزارة خارجية النظام السوري لمجلس الأمن الدولي، فقال للجنة برلمانية تركية إنه ادعاء خاطئ.

وأضاف: "ليس هناك تفكير في دخول جنود أتراك إلى سوريا".

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