أوغلو: تركيا لن تسمح بسقوط أعزاز في قبضة مقاتلين أكراد

أعلن رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، اليوم الاثنين، أن أنقرة لن تسمح بسقوط بلدة أعزاز بشمال سوريا في أيدي وحدات حماية الشعب الكردية، وأضاف أنها ستواجه "أقسى رد فعل" إذا ما حاولت الاقتراب من البلدة مجدداً.

وقال داود أوغلو للصحافيين على متن طائرته في طريقه إلى أوكرانيا، إن القصف التركي لوحدات حماية الشعب الكردية خلال مطلع الأسبوع حال دون سيطرتها على أعزاز وبلدة تل رفعت إلى الجنوب.

وتابع: "عناصر وحدات حماية الشعب أُجبِرت على التقهقر من المناطق المحيطة بأعزاز. إذا ما اقتربوا من جديد سيواجهون بأقسى رد فعل. لن نسمح بسقوط أعزاز".

وكشف داود أوغلو أن تركيا ستجعل قاعدة "منغ" الجوية السورية "غير قابلة للاستعمال" ما لم ينسحب مقاتلو وحدات حماية الشعب من المنطقة التي انتزعوا السيطرة عليها من مقاتلي المعارضة السورية. وحذرهم من التحرك إلى شرق منطقة عفرين التي يسيطرون عليها أو إلى الضفة الغربية من نهر الفرات.