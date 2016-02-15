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روسيا: غاراتنا مستمرة بمحيط حلب حتى مع وقف إطلاق النار

المصدر: موسكو - فرانس برس
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قالت وكالة إنترفاكس للأنباء اليوم الاثنين، نقلا عن مسؤول بوزارة الخارجية الروسية، إن موسكو ستواصل ضرباتها الجوية في محيط حلب، حتى لو تم التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في سوريا.

وأعلنت الخارجية الروسية أنها تعرب عن قلقها البالغ من "الأعمال العدائية التركية في سوريا"، بحسب وصفها.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أعلن سابقاً أن روسيا قدمت عرضاً "ملموساً" لوقف إطلاق النار في سوريا، وتنتظر رداً أميركياً عليه.

وقال لافروف "قدمنا اقتراحات ملموسة جداً حول وقف إطلاق النار".

وأضاف: "ننتظر الرد الأميركي قبل عرضه على المجموعة الدولية لدعم سوريا".

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