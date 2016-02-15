مقتل 14 بصواريخ روسية على مدرسة ومستشفى شمال سوريا

قال مسعف واثنان من السكان إن 14 مدنياً على الأقل قتلوا حين سقطت صواريخ على مستشفى للأطفال ومدرسة ومواقع أخرى في مدينة أعزاز السورية التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة قرب حدود تركيا.

وذكروا أن خمسة صواريخ على الأقل أصابت المستشفى الواقع في وسط المدينة ومدرسة قريبة يحتمي بها لاجئون فروا من هجوم كبير لقوات النظام السوري.

وقال أحد السكان إن مأوى للاجئين إلى الجنوب من أعزاز أصابته أيضا قنابل أسقطتها طائرات يعتقد أنها روسية.

وفر عشرات آلاف الأشخاص إلى المدينة - وهي آخر معاقل المعارضة المسلحة على الحدود مع تركيا - هربا من مدن وقرى تشهد قتالا عنيفا بين قوات النظام السوري والمسلحين.

وقال المسعف جمعة رحال "كنا ننقل العشرات من الأطفال الذين يصرخون من المستشفى." وأضاف أن طفلين على الأقل قتلا ونقلت سيارات الإسعاف عشرات المصابين إلى تركيا لتلقي العلاج.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود في بيان إن ثمانية من العاملين بها على الأقل مفقودون، بعد أن ضربت أربعة صواريخ مستشفى تدعمه في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.