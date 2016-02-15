ما الإطار القانوني والأهداف المحتملة لتدخل بري بسوريا؟

تدور تساؤلات عدة حول التدخل البري المحتمل في سوريا والذي سيستهدف تنظيم "داعش".

أولاً: تساؤل يدور حول الإطار القانوني؟

فالتدخل بشكل منفرد أمر مستبعد لأسباب قانونية، فعلى الدول الراغبة في إرسال قوات برية الحصول على موافقة نظام الأسد كما تفعل روسيا، أو تفويض من مجلس الأمن الدولي، وهذا أمر مستبعد، بسبب الفيتو الروسي المفترض، لذلك فإن التدخل البري سيتم في إطار التحالف الدولي بقيادة واشنطن.

ثانياً.. ما هو الهدف من التدخل؟

الهدف الرئيسي هو السيطرة على مناطق لا يمكن السيطرة عليها من الجو فقط، لأجل تعزيز العمليات البرية الموجهة ضد "داعش" في مناطق نفوذها.

ثالثاً: ما هي التحديات المحتملة لهذا التدخل؟

تحديات هذا التدخل كثيرة في بلد صار ساحة للصراعات الإقليمية والدولية، حيث إن روسيا حذرت من حرب عالمية ثالثة في حال حصوله. وإيران هددت صراحة بأن التدخل البري في سوريا سيعني مواجهة مباشرة معها، فيما تطالب جماهير الدول الإسلامية حكوماتها بمواجهة فعالة مع "داعش"، دون أن تترك الأمر رهن جهود البلدان الأوروبية والأميركية فحسب.

رابعاً: كيف ستدخل هذه القوات البرية؟

تبدو تركيا والأردن هما اللذان يمثلان الخيار النظري على الأقل للعبور إلى الأراضي السورية لمقاتلة "داعش".