القوات الكردية تسيطر على "تل رفعت" قرب تركيا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات الكردية تمكنت الاثنين من السيطرة على مدينة تل رفعت في محافظة حلب في شمال سوريا على مقربة من الحدود مع تركيا.

وأوضح المرصد أن "قوات سوريا الديمقراطية"، وهي تحالف من مقاتلين أكراد وعرب سيطرت مساء الاثنين على مدينة تل رفعت التي كانت بيد فصائل مقاتلة.

وتمكنت القوات الكردية من السيطرة على المدينة الاستراتيجية بأكملها على الرغم من القصف التركي الذي كانت تحاول من خلاله أنقرة وقف زحف المهاجمين. ومنذ أيام عديدة والمقاتلون الأكراد يضيقون الخناق على تل رفعت التي تعتبر أحد آخر معاقل الفصائل المعارضة في محافظة حلب.

ويمثل هذا الانتصار العسكري نكسة جديدة للفصائل المعارضة التي منيت بهزائم متتالية منذ شنت قوات النظام مدعومة بغطاء جوي روسي هجوماً واسع النطاق على المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

ولا تزال الفصائل المعارضة تسيطر على مارع الواقعة شرق تل رفعت، وكذلك على مدينة أعزاز الحدودية مع تركيا.

وكانت القوات الكردية تمكنت قبل أيام من السيطرة على مطار منغ العسكري إثر معارك عنيفة.

وتخشى تركيا إذا ما تمكن الأكراد من السيطرة على أعزاز أن يصبح شريط الحدود بأكمله تقريباً تحت السيطرة الكردية.