تركيا: سنواصل اتخاذ إجراءات لتفادي حرب في سوريا

قال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو اليوم الثلاثاء، إن تركيا ستواصل اتخاذ إجراءات لتفادي خوض حرب في سوريا.



وأدلى داود أوغلو بتصريحاته خلال كلمة لأعضاء حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم في البرلمان حيث ندد بشدة بالضربات الجوية التي تشنها روسيا دعما لنظام دمشق واصفا إياها بأنها "همجية وغاشمة".

وقال داود أوغلو "منذ سبتمبر تقصف هذه الطائرات الهمجية والغاشمة والوحشية سوريا بدون أي تمييز بين المدنيين والأطفال والعسكريين".

فيما اعتبر رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك الثلاثاء في اثينا أن القصف الروسي يترك "أملا ضئيلا" في إحلال السلام في سوريا.

وبعدما عبر إثر لقائه رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس عن أمله في عودة السلام إلى سوريا وخصوصا كحل لأزمة الهجرة، قال توسك إن القصف الروسي "يترك أملا ضئيلا: لقد تعزز نظام الأسد والمعارضة المعتدلة أضعفت والاتحاد الأوروبي غارق بموجات جديدة من اللاجئين".