دمشق تسمح بدخول مساعدات إنسانية إلى 7 مناطق محاصرة

أعلن مكتب الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية الثلاثاء أن الحكومة السورية وافقت على دخول مساعدات الأمم المتحدة الإنسانية إلى 7 مناطق محاصرة.

وقالت متحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية الثلاثاء لوكالة فرانس برس، بعد زيارة الموفد الأممي الخاص لسوريا ستافان دي ميستورا إلى دمشق في اليوم نفسه، "فهمنا أن الحكومة السورية وافقت على الدخول إلى سبع مناطق محاصرة".

وقالت المتحدثة إن هذه المناطق هي "دير الزور والفوعة وكفريا في (محافظة) إدلب ومضايا والزبداني وكفر بطنا ومعضمية الشام".

وأضافت أن "الوكالات الإنسانية وشركاءها تعد القوافل لهذه المناطق حتى تتمكن من الانطلاق ما إن يصبح ذلك ممكنا في الأيام المقبلة".

وأعلن دي ميستورا في وقت سابق الثلاثاء من دمشق أن الأمم المتحدة سترسل الأربعاء مساعدات إنسانية إلى مناطق محاصرة في البلاد.

وقال دي ميستورا للصحافيين إثر لقاء ثان جمعه في دمشق بوزير الخارجية وليد المعلم بعد الظهر، "ناقشنا مسألة ذات أولوية بالنسبة إلينا في هذه اللحظة، وهي قضية وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة، (...) من جانب أي من الأطراف".

وتابع "كما تعلمون جيدا يتم الوصول إلى هذه المناطق من خلال القوافل التي ينظمها فريق الأمم المتحدة بشكل منتظم، بالتعاون مع منسق الشؤون الإنسانية" في سوريا، مضيفاً "من واجب الحكومة السورية أن توصل المساعدات الإنسانية إلى كل السوريين، أينما كانوا، والسماح للأمم المتحدة بتقديم المساعدات الإنسانية، وخصوصا الآن بعد مرور وقت طويل" على عدم تلقي هذه المناطق المساعدات التي تحتاجها.