دي ميستورا يصل دمشق في زيارة مفاجئة

ذكرت وكالة رويترز، الاثنين، أن مبعوث الأمم المتحدة لسوريا، ستيفان دي ميستورا، وصل في زيارة مفاجئة إلى دمشق، في الوقت الذي تحاول فيه القوى العالمية الكبرى وقف إطلاق النار بين أطراف الصراع السوري.

وكان دي ميستورا علّق محادثات السلام السورية في أوائل فبراير، لكنه يتطلع إلى إعادة الأطراف مرة أخرى لمائدة التفاوض في جنيف بحلول 25 فبراير.

واتفقت القوى العالمية الكبرى لدى لقائها في مدينة ميونيخ الألمانية يوم الجمعة على وقف جميع الأعمال القتالية بغية إتاحة المجال أمام إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا.

وكان من المفترض أن يبدأ وقف إطلاق النار بعد أسبوع، لكن عمليات قوات النظام السوري في أنحاء البلاد مازالت مستمرة دون هوادة.

كما يزيد تعقيد الأمور هجوم تشنه القوات المدعومة من الأكراد للسيطرة على أراض تقع بين حلب والحدود التركية من فصائل المعارضة.