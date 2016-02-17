المقاتلات الروسية تواصل قصف بلدات ريف حلب الشمالي

تواصل قصف المقاتلات الروسية والنظام على حلب وريفها كغطاء لتحركات قوات سوريا الديمقراطية المحسوبة على النظام، والتي تمكنت من السيطرة على قرية الشيخ عيسى الواقعة غرب مدينة مارع أحد معاقل الفصائل المقاتلة بريف حلب الشمالي، فيما تمكنت كتائب الثوار من استعادة السيطرة على 8 نقاط عسكرية في مدينة حلب، كانت تقدمت إليها قوات سوريا الدمقراطية.

وابل من القذائف والصواريخ أمطرت بها المقاتلات الروسية وطائرات النظام عددا من البلدات في محافظة حلب وريفها، نالت مدينة تل رفعت النصيب الأكبر منها.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان نقلا عن مصادر موثوقة إن قوات سوريا الديمقراطية تمكنت من السيطرة على قرية الشيخ عيسى الواقعة غرب مدينة مارع أحد أبرز معاقل كتائب المعارضة في ريف حلب الشمالي، فيما قال ناشطون إن قوات سوريا الديمقراطية شنّت هجوماً على حيي الهلك وبستان الباشا في مدينة حل بهدف السيطرة على النقاط التي تربط مدينة حلب بطريق الكاستيلو المنفذ الوحيد للثوار في مدينة حلب باتجاه ريفها.

وبهذا التقدم فإنه لم تعد هناك غير مدينة مارع تفصل قوات سوريا الديمقراطية عن التماس المباشر مع مسلحي "داعش" الذي يسيطر على قرى ومناطق بريف حلب الشمالي.

وفي مقابل هذه الحملة الشرسة جوا وبرا على حلب وريفها الشمالي تمكنت كتائب الثوار من استعادة السيطرة على ثماني نقاط عسكرية في مدينة حلب، كانت قد تقدمت إليها قوات سوريا الديمقراطية بمساندة الطيران الروسي ومدفعية النظام.

وفي مدينة حلب شهد محيط حي الأشرفية اشتباكات عنيفة بين كتائب الثوار وميليشيات الوحدات الكردية.