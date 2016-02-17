نظام الأسد يرد على دي ميستورا: صدقيتكم بحاجة لاختبار

بعد أن أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا الثلاثاء، أن الحكومة السورية عليها التزام يتمثل في السماح للمنظمة الدولية بإيصال المساعدات الإنسانية إلى كل السوريين وأن هذا سيكون محل اختبار الأربعاء، ردت الحكومة السورية بالقول إنها "هي التي باتت بحاجة لاختبار صدقية المبعوث الأممي."

ونقلت وسائل إعلام سورية رسمية عن مصدر بوزارة الخارجية السورية قوله إن دمشق "لن تسمح لدي ميستورا ولا لأي كان أن يتحدث عن اختبار جدية سوريا في أي موضوع."

وقال المصدر إن دي ميستورا "دأب منذ بداية عمله على الكلام في وسائل الإعلام بما يناقض تماما ما جرى في الاجتماعات المشتركة مع الحكومة السورية."

يذكر أن دي ميستورا قال الثلاثاء إن من الواجب على حكومة الرئيس السوري بشار الأسد أن تسمح للأمم المتحدة بتسليم المعونات الانسانية إلى كل السوريين وإن هذا سيكون موضع اختبار الأربعاء، ويبدو أن دمشق رضخت بالفعل لذلك الاختبار إذ وافقت على دخول المساعدات إلى 7 مناطق محاصرة، بحسب ما أعلن مكتب الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية الثلاثاء.