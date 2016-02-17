نقيب محامي سوريا يرى قربه من الأسد كقربه من الكعبة!

قال نقيب المحامين، في سوريا، نزار السكيف، بعد جلوسه إلى جانب رئيس النظام السوري بشار الأسد، في لقاء عقده الأخير مع مجالس تابعة لنقابة المحامين، إن "شعور الجالس بجانب هكذا هرم وطني وقومي عريق، لا يقل عن شعور من يجلس بجوار الكعبة".

وجاء ذلك على الصفحة الرسمية لنقيب المحامين في الساعات الأخيرة، على صفحته على الموقع الاجتماعي "فيسبوك" ونشر الصورة التي جمعته برئيس النظام في تلك المناسبة.

وكان الأسد قد التقى بممثلين عن مجالس تابعة لنقابة المحامين، وأطلق جملة مواقف بحق المعارضة السورية وهاجمها بعنف، كما أنه عبّر عن مدى "غضبه" من مصطلح "النظام" الذي يشار به إلى حكمه.

