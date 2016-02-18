أطباء بلا حدود تطالب بتحقيق مستقل بقصف مستشفى بسوريا

طالبت جماعة أطباء بلا حدود، اليوم الخميس، بإجراء تحقيق مستقل في الضربات الجوية التي أودت بحياة 25 شخصا بمستشفى تشرف عليه الجماعة في شمال سوريا، قائلة إن ثمة احتمالا أن يكون تحالف تقوده الحكومة هو الذي نفذها.

وقالت جوان ليو، الرئيسة الدولية لجمعية أطباء بلا حدود الخيرية، إن روايات الناجين من العاملين بالمستشفى الواقع بمحافظة إدلب تؤدي إلى الاعتقاد بتورط قوات سورية وروسية في الهجمات.

وأضافت في مؤتمر صحافي "نقول إنها احتمالات، لأنه لم يتوافر لدينا المزيد من الحقائق بخلاف أقوال العاملين".

وتابعت أطباء بلا حدود أنها لم تعط إحداثيات النظام العالمي لتحديد المواقع الخاص بالمستشفى للسلطات السورية أو الروسية بناء على طلب العاملين.