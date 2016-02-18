المتحدث باسم التحالف للحدث: لا حظر طيران بسوريا الآن

قال الكولونيل ستيف وارن، المتحدث باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش، في مقابلة مع تلفزيون العربية الحدث إن الوقت غير مناسب لفرض منطقة حظر طيران في شمال سوريا.



وأضاف وارن "الوقت غير مناسب الآن لمنطقة حظر طيران بشمال سوريا، فهي مكلفة من حيث العتاد والأفراد."

وقال إن القوات الكردية لا تدعم الخطط الروسية أو النظام، وإنما تهتم بالأراضي الكردية فقط.

وأضاف أن موقف التحالف هو دعم المقاتلين الذين يحاربون داعش، ورداً على سؤال حول حظر الطيران وفيما لو كان عدم وجودها وعدم الحماسة لفرضها لسبب حفظ المصالح الكردية، قال وارن إن منطقة الحظر الجوي مسألة عسكرية بحتة، وتنفيذها يحتاج الآلاف من الجنود والعتاد في منطقة واسعة وهو أمر صعب.