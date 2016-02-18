روسيا: "لا دليل" على استهداف طائراتنا مستشفيات بسوريا

قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الخميس إن الدول الغربية التي تحمل موسكو المسؤولية عن ضربات جوية على مستشفيات في سوريا "ليست لديها أي دليل مباشر أو غير مباشر" لإثبات مزاعمها.

وفي تصريح منفصل موجه لتركيا التي اتهمت روسيا باستهداف المدنيين والمستشفيات في سوريا، قالت المتحدثة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا "كل هذا كذب".

وكانت واشنطن قد أعلنت أن الغارات الأخيرة للطيران الروسي في سوريا أسفرت عن "أضرار جانبية"، بما في ذلك إصابة أحد المستشفيات، كما سبق وأكدت منظمات غير حكومية.

فيما نفت الدبلوماسية الروسية بشدة معلومات من المرصد السوري لحقوق الإنسان أن غارة جوية روسية أصابت مستشفى ميداني في محافظة إدلب في شمال غربي سوريا، ما أدى إلى مقتل 13 شخصا.