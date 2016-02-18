سوريا.. إسقاط جوي أممي لمساعدة مناطق محاصرة

قال يان إيجلاند رئيس مجموعة العمل للشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة اليوم الخميس إن المنظمة الدولية تعتزم القيام بأول عمليات إسقاط جوي للمساعدات في سوريا على بلدة دير الزور التي يحاصرها تنظيم داعش في الأيام القادمة.

ويعيش بالبلدة 200 ألف شخص.

وقال للصحافيين بعد اجتماع المجموعة في جنيف إن برنامج الأغذية العالمي لديه خطة ملموسة لتنفيذ العملية ولم يقدم المزيد من التفاصيل.

وأضاف "إنها عملية معقدة وستكون الأولى من نوعها من عدة جوانب"، وقال إن دولاً كثيرة تدعم هذه العملية منها روسيا والولايات المتحدة.

وقال إيجيلاند إن في الساعات الأربع والعشرين الماضية أوصلت 114 شاحنة تابعة للأمم المتحدة أغذية وإمدادات طبية لثمانين ألف شخص في المناطق المحاصرة.